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Подполье: ВСУ разместили огневые точки в девятиэтажках в Купянске - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vsu-1997497158.html
Подполье: ВСУ разместили огневые точки в девятиэтажках в Купянске
Подполье: ВСУ разместили огневые точки в девятиэтажках в Купянске - РИА Новости, 05.02.2025
Подполье: ВСУ разместили огневые точки в девятиэтажках в Купянске
Украинские военные разместили огневые точки и склады с боеприпасами в девятиэтажках в Купянске Харьковской области, несмотря на протесты жильцов, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:35:00+03:00
2025-02-05T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные разместили огневые точки и склады с боеприпасами в девятиэтажках в Купянске Харьковской области, несмотря на протесты жильцов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "На первых и вторых этажах многоквартирных девятиэтажных жилых домов Купянска ВСУ оборудуют не только свои позиции и огневые точки, но и склады с боекомплектом. При этом на этажах с третьего по девятый в таких домах продолжают жить гражданские. Местные жители, которые по факту превращены киевским режимом в живой щит, пытаются жаловаться как командованию ВСУ, так и в местную областную военную администрацию, и даже непосредственно в администрацию Зеленского, но их жалобы игнорируются или отклоняются", - сказал собеседник. Он добавил, что также в Купянске процветает мародерство. "Украинские военные в Купянске массово выгоняют местных жителей из их квартир и грабят их. Затем там оборудуют огневые точки. Это происходит по всему городу", - отметили в подполье.
https://ria.ru/20250205/svo-1997485497.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье: ВСУ разместили огневые точки в девятиэтажках в Купянске

ВСУ разместили огневые точки и склады с боеприпасами в девятиэтажках в Купянске

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный в укрытии в Купянске
Украинский военный в укрытии в Купянске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный в укрытии в Купянске. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные разместили огневые точки и склады с боеприпасами в девятиэтажках в Купянске Харьковской области, несмотря на протесты жильцов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"На первых и вторых этажах многоквартирных девятиэтажных жилых домов Купянска ВСУ оборудуют не только свои позиции и огневые точки, но и склады с боекомплектом. При этом на этажах с третьего по девятый в таких домах продолжают жить гражданские. Местные жители, которые по факту превращены киевским режимом в живой щит, пытаются жаловаться как командованию ВСУ, так и в местную областную военную администрацию, и даже непосредственно в администрацию Зеленского, но их жалобы игнорируются или отклоняются", - сказал собеседник.
Он добавил, что также в Купянске процветает мародерство. "Украинские военные в Купянске массово выгоняют местных жителей из их квартир и грабят их. Затем там оборудуют огневые точки. Это происходит по всему городу", - отметили в подполье.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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