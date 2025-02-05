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В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ
Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:09:00+03:00
2025-02-05T12:09:00+03:00
2025-02-05T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
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валерий герасимов
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КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". "Пятеро военных ВСУ были взяты в плен в курском приграничье на суджанском участке фронта", - сообщили военные. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 57 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ
Бойцы "Севера" взяли в плен пятерых боевиков ВСУ в Курской области