Рейтинг@Mail.ru
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vsu-1997471086.html
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ
Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:09:00+03:00
2025-02-05T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a980b19605e71d8ec8d3d9a338535020.jpg
КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". "Пятеро военных ВСУ были взяты в плен в курском приграничье на суджанском участке фронта", - сообщили военные. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 57 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250205/vsu-1997461917.html
https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f328904616cdadcedefcc7314932dd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ

Бойцы "Севера" взяли в плен пятерых боевиков ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север".
"Пятеро военных ВСУ были взяты в плен в курском приграничье на суджанском участке фронта", - сообщили военные.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района
11:24
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 57 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его
08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала