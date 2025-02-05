https://ria.ru/20250205/vsu-1997471086.html

В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ

В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025

В Курской области взяли в плен пятерых боевиков ВСУ

Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:09:00+03:00

2025-02-05T12:09:00+03:00

2025-02-05T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a980b19605e71d8ec8d3d9a338535020.jpg

КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Пятеро украинских военнослужащих были взяты в плен в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы группировки "Север". "Пятеро военных ВСУ были взяты в плен в курском приграничье на суджанском участке фронта", - сообщили военные. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 57 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250205/vsu-1997461917.html

https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность