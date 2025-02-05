https://ria.ru/20250205/vsu-1997461917.html

ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района

ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района

Украинские военные сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:24:00+03:00

2025-02-05T11:24:00+03:00

2025-02-05T12:19:00+03:00

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

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КУРСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня ночью произошел сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Поврежден фасад, выбиты окна", — говорится в публикации. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.Врио главы региона призвал жителей Курской области не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.В Курской области для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область