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ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района
ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района
Украинские военные сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:24:00+03:00
2025-02-05T11:24:00+03:00
2025-02-05T12:19:00+03:00
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня ночью произошел сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Поврежден фасад, выбиты окна", — говорится в публикации. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.Врио главы региона призвал жителей Курской области не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно.В Курской области для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
ВСУ сбросили бомбу на администрацию курского Беловского района
Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района