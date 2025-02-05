https://ria.ru/20250205/vsu-1997454769.html

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 05.02.2025

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек

Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:51:00+03:00

2025-02-05T10:51:00+03:00

2025-02-05T10:51:00+03:00

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирная жительница Новой Каховки пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка.

https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия