Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vsu-1997454769.html
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 05.02.2025
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек
Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:51:00+03:00
2025-02-05T10:51:00+03:00
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирная жительница Новой Каховки пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Мирная жительница Новой Каховки пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник
Вчера, 08:51
 
Новая КаховкаХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала