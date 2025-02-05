https://ria.ru/20250205/vsu-1997454769.html
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 05.02.2025
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек
Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:51:00+03:00
2025-02-05T10:51:00+03:00
2025-02-05T10:51:00+03:00
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 фев - РИА Новости. Жительница города Новая Каховка Херсонской области в результате украинского обстрела получила минно-взрывные травмы, за сутки украинская армия провела 40 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирная жительница Новой Каховки пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадал человек
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадала женщина