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Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом - РИА Новости, 05.02.2025
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15:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vrag-1997539864.html
Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом
Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом - РИА Новости, 05.02.2025
Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в политике нет места эмоциям. Так ответил на вопрос журналистов, спросивших его, расценивает ли... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:44:00+03:00
2025-02-05T15:44:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в политике нет места эмоциям. Так ответил на вопрос журналистов, спросивших его, расценивает ли Владимир Путин Зеленского как врага."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил представитель Кремля.Песков в беседе журналистами также добавил, что специфика хода СВО свидетельствует о том, что инициатива о диалоге должна исходить от Украины.
https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом

Песков ответил, считает ли Путин Зеленского врагом

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в политике нет места эмоциям. Так ответил на вопрос журналистов, спросивших его, расценивает ли Владимир Путин Зеленского как врага.
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил представитель Кремля.
Песков в беседе журналистами также добавил, что специфика хода СВО свидетельствует о том, что инициатива о диалоге должна исходить от Украины.
Американские флаги на фоне Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC
14:24
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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