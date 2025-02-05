https://ria.ru/20250205/vrag-1997539864.html

Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом

Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом - РИА Новости, 05.02.2025

Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в политике нет места эмоциям. Так ответил на вопрос журналистов, спросивших его, расценивает ли... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:44:00+03:00

2025-02-05T15:44:00+03:00

2025-02-05T15:44:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в политике нет места эмоциям. Так ответил на вопрос журналистов, спросивших его, расценивает ли Владимир Путин Зеленского как врага."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - ответил представитель Кремля.Песков в беседе журналистами также добавил, что специфика хода СВО свидетельствует о том, что инициатива о диалоге должна исходить от Украины.

https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин