Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 05.02.2025 (обновлено: 05:59 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/vrach-1997412546.html
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь - РИА Новости, 05.02.2025
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь
Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:07:00+03:00
2025-02-05T05:59:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101656/58/1016565841_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_8b798e07f45fa038df4cc8dea0276995.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Возможный вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, который влияет на свертываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. И надо помнить, что употребление большого количества данной ягоды может усилить этот эффект, что нежелательно", — сказала Волкова. Несмотря на это, голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина", подчеркнула врач.
https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101656/58/1016565841_158:0:1842:1263_1920x0_80_0_0_a629e050a612846a1c5f7cb777430314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь

Врач Волкова: голубика может усилить действие препаратов для разжижения крови

© Fotolia / Aleksandar MijatovicПрилавок с фруктами
Прилавок с фруктами - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
Прилавок с фруктами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Возможный вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, который влияет на свертываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. И надо помнить, что употребление большого количества данной ягоды может усилить этот эффект, что нежелательно", — сказала Волкова.
Несмотря на это, голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина", подчеркнула врач.
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Врач назвала ягоду, которая помогает бороться со старением
31 января, 03:06
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала