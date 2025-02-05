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Врач назвала продукт, который может разжижать кровь
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь - РИА Новости, 05.02.2025
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь
Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:07:00+03:00
2025-02-05T03:07:00+03:00
2025-02-05T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Возможный вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, который влияет на свертываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. И надо помнить, что употребление большого количества данной ягоды может усилить этот эффект, что нежелательно", — сказала Волкова. Несмотря на это, голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина", подчеркнула врач.
https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач назвала продукт, который может разжижать кровь
Врач Волкова: голубика может усилить действие препаратов для разжижения крови
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Возможный вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, который влияет на свертываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. И надо помнить, что употребление большого количества данной ягоды может усилить этот эффект, что нежелательно", — сказала Волкова.
Несмотря на это, голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина", подчеркнула врач.