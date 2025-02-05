https://ria.ru/20250205/vrach-1997412546.html

Врач назвала продукт, который может разжижать кровь

Врач назвала продукт, который может разжижать кровь - РИА Новости, 05.02.2025

Врач назвала продукт, который может разжижать кровь

Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:07:00+03:00

2025-02-05T03:07:00+03:00

2025-02-05T05:59:00+03:00

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Голубику не рекомендуется употреблять людям, принимающим препараты для разжижения крови, так как больше количество этой ягоды может усилить действие лекарств, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Возможный вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, который влияет на свертываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. И надо помнить, что употребление большого количества данной ягоды может усилить этот эффект, что нежелательно", — сказала Волкова. Несмотря на это, голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина", подчеркнула врач.

https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество