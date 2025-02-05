https://ria.ru/20250205/vozmeschenie-1997519867.html

СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей

СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей - РИА Новости, 05.02.2025

СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей

СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:36:00+03:00

2025-02-05T14:36:00+03:00

2025-02-05T14:36:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе расширенной коллеги СК. "В целом же ведомством в 2024 году в ходе предварительного следствия возмещено более 121 миллиарда рублей", - сказал он. Он отметил, что наложен арест на имущество, деньги и ценности более чем на 135 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)