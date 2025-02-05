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СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей - РИА Новости, 05.02.2025
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей
СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:36:00+03:00
2025-02-05T14:36:00+03:00
2025-02-05T14:36:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе расширенной коллеги СК. "В целом же ведомством в 2024 году в ходе предварительного следствия возмещено более 121 миллиарда рублей", - сказал он. Он отметил, что наложен арест на имущество, деньги и ценности более чем на 135 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей
Бастрыкин: СК в 2024 г добился возмещения ущерба от преступлений на 121 млрд руб