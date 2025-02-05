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СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей - РИА Новости, 05.02.2025
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14:36 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vozmeschenie-1997519867.html
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей - РИА Новости, 05.02.2025
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей
СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:36:00+03:00
2025-02-05T14:36:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе расширенной коллеги СК. "В целом же ведомством в 2024 году в ходе предварительного следствия возмещено более 121 миллиарда рублей", - сказал он. Он отметил, что наложен арест на имущество, деньги и ценности более чем на 135 миллиардов рублей.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей

Бастрыкин: СК в 2024 г добился возмещения ущерба от преступлений на 121 млрд руб

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ в ходе предварительного следствия добился возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе расширенной коллеги СК.
"В целом же ведомством в 2024 году в ходе предварительного следствия возмещено более 121 миллиарда рублей", - сказал он.
Он отметил, что наложен арест на имущество, деньги и ценности более чем на 135 миллиардов рублей.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
8 декабря 2024, 04:33
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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