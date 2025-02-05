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"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России - РИА Новости, 05.02.2025
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16:34 05.02.2025 (обновлено: 16:50 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России - РИА Новости, 05.02.2025
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia. РИА Новости, 05.02.2025
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нато
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia."Москве удалось модернизировать новейшую систему ПВО 2С38 "Деривация-ПВО". Благодаря этому армия Кремля сможет быстрее и эффективнее подавлять все виды средств воздушного нападения, такие как беспилотники-камикадзе, и бронетехнику", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, комплекс представляет угрозу "не только украинским устройствам, но и новейшим разработкам НАТО".В состав ЗАК "Деривация-ПВО" входят оснащенная 57-миллиметровой автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.
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нато, безопасность, вооруженные силы украины
НАТО, Безопасность, Вооруженные силы Украины
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России

Interia: российский комплекс "Деривация-ПВО" станет ударом для ВСУ и НАТО

© РИА Новости / Андрей КоцСамоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО на базе БМП-3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia.
"Москве удалось модернизировать новейшую систему ПВО 2С38 "Деривация-ПВО". Благодаря этому армия Кремля сможет быстрее и эффективнее подавлять все виды средств воздушного нападения, такие как беспилотники-камикадзе, и бронетехнику", — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, комплекс представляет угрозу "не только украинским устройствам, но и новейшим разработкам НАТО".
В состав ЗАК "Деривация-ПВО" входят оснащенная 57-миллиметровой автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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