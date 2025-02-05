https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html

"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России

"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России - РИА Новости, 05.02.2025

"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России

Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:34:00+03:00

2025-02-05T16:34:00+03:00

2025-02-05T16:50:00+03:00

нато

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia."Москве удалось модернизировать новейшую систему ПВО 2С38 "Деривация-ПВО". Благодаря этому армия Кремля сможет быстрее и эффективнее подавлять все виды средств воздушного нападения, такие как беспилотники-камикадзе, и бронетехнику", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, комплекс представляет угрозу "не только украинским устройствам, но и новейшим разработкам НАТО".В состав ЗАК "Деривация-ПВО" входят оснащенная 57-миллиметровой автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

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нато, безопасность, вооруженные силы украины