https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России - РИА Новости, 05.02.2025
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:34:00+03:00
2025-02-05T16:34:00+03:00
2025-02-05T16:50:00+03:00
нато
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155679/29/1556792954_0:32:2730:1568_1920x0_80_0_0_2fe4213e3f8b9906db90e087b3d7b5c5.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский комплекс "Деривация-ПВО" представляет угрозу для ВСУ и НАТО, пишет польский портал Interia."Москве удалось модернизировать новейшую систему ПВО 2С38 "Деривация-ПВО". Благодаря этому армия Кремля сможет быстрее и эффективнее подавлять все виды средств воздушного нападения, такие как беспилотники-камикадзе, и бронетехнику", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, комплекс представляет угрозу "не только украинским устройствам, но и новейшим разработкам НАТО".В состав ЗАК "Деривация-ПВО" входят оснащенная 57-миллиметровой автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155679/29/1556792954_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2e9912309f0e7918ae4da5cd6c6f7369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, безопасность, вооруженные силы украины
НАТО, Безопасность, Вооруженные силы Украины
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
Interia: российский комплекс "Деривация-ПВО" станет ударом для ВСУ и НАТО