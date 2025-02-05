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Володин прокомментировал возможное закрытие USAID в США - РИА Новости, 05.02.2025
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08:06 05.02.2025 (обновлено: 08:54 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/volodin-1997428764.html
Володин прокомментировал возможное закрытие USAID в США
Володин прокомментировал возможное закрытие USAID в США - РИА Новости, 05.02.2025
Володин прокомментировал возможное закрытие USAID в США
Агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, виновные за преступления должны понести наказания, заявил председатель ГД Вячеслав Володин,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:06:00+03:00
2025-02-05T08:54:00+03:00
агентство по международному развитию сша
вячеслав володин
госдума рф
сша
в мире
украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, виновные за преступления должны понести наказания, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии USAID."Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин в Telegram-канале.Он добавил, что согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.По словам Володина, за USAID значатся преступления против человечества. Одно из них: финансирование исследований в области биологического оружия."О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично (экс-президент) Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили ещё 3 года назад. Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведённого Государственной думой", - отметил председатель ГД.Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин."Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что всё тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдаёт себе отчёт: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки."Подготовка и организация госпереворотов в странах мира за счёт финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов. Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла - далеко не полный список государств, пострадавших от такой помощи в "продвижении демократии". На бывшие союзные республики с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более 2 миллиардов долларов. 52% этой суммы ушло на Украину", - заключил Володин.Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997432184.html
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агентство по международному развитию сша, вячеслав володин, госдума рф, сша, в мире, украина, грузия
Агентство по международному развитию США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, США, В мире, Украина, Грузия
Володин прокомментировал возможное закрытие USAID в США

Володин: USAID превратилось в настоящую криминальную сеть

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, виновные за преступления должны понести наказания, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии USAID.
"Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин в Telegram-канале.
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Он добавил, что согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.
По словам Володина, за USAID значатся преступления против человечества. Одно из них: финансирование исследований в области биологического оружия.
"О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично (экс-президент) Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили ещё 3 года назад. Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведённого Государственной думой", - отметил председатель ГД.
Он добавил, что в то время на Украине была выявлена сеть биолабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям, отметил Володин.
"Байден вместе с (Владимиром) Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных. Понимая, что всё тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына. Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдаёт себе отчёт: сколько загубленных жизней находятся на его совести", - сказал Володин.
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Кроме того, председатель ГД перечислил и другие преступления, которые могут стоять за USAID - это спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.
"Подготовка и организация госпереворотов в странах мира за счёт финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов. Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла - далеко не полный список государств, пострадавших от такой помощи в "продвижении демократии". На бывшие союзные республики с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более 2 миллиардов долларов. 52% этой суммы ушло на Украину", - заключил Володин.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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