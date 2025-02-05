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Российские военные захватили британский бронетранспортер - РИА Новости, 05.02.2025
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Российские военные захватили британский бронетранспортер
Российские военные захватили британский бронетранспортер - РИА Новости, 05.02.2025
Российские военные захватили британский бронетранспортер
Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:07:00+03:00
2025-02-05T05:07:00+03:00
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безопасность
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами, после чего он загорелся. Минобороны РФ также показало видео, на котором видны отверстия от попадания снарядов в броню бронетранспортера. Отсек для десанта, водителя и командира выгорели полностью. В ведомстве сообщили, что перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район. "Эту машину мы тащили порядка пяти часов, БТР тяжелый, весит с дополнительной бронезащитой больше 20 тонн. Ее подбили наши товарищи из группировки "Восток", - рассказал командир отделения эвакуации с позывным "Фотограф". Отмечается, что самым массовым из семейства Cougar в Великобритании стал именно трехосный броневик Mastiff. Всего было изготовлено 450 единиц. В ближайшее время данный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html
https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html
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великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные захватили британский бронетранспортер

Сахалинские военные захватили бронетранспортер ВСУ Mastiff

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами, после чего он загорелся.
Минобороны РФ также показало видео, на котором видны отверстия от попадания снарядов в броню бронетранспортера. Отсек для десанта, водителя и командира выгорели полностью.
В ведомстве сообщили, что перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район.
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"Эту машину мы тащили порядка пяти часов, БТР тяжелый, весит с дополнительной бронезащитой больше 20 тонн. Ее подбили наши товарищи из группировки "Восток", - рассказал командир отделения эвакуации с позывным "Фотограф".
Отмечается, что самым массовым из семейства Cougar в Великобритании стал именно трехосный броневик Mastiff. Всего было изготовлено 450 единиц.
В ближайшее время данный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.
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