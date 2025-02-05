https://ria.ru/20250205/voennye-1997420037.html
Российские военные захватили британский бронетранспортер
Российские военные захватили британский бронетранспортер - РИА Новости, 05.02.2025
Российские военные захватили британский бронетранспортер
Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:07:00+03:00
2025-02-05T05:07:00+03:00
2025-02-05T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962554_0:37:3070:1763_1920x0_80_0_0_aebb71f12d508d4a8fe591207d3d059c.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами, после чего он загорелся. Минобороны РФ также показало видео, на котором видны отверстия от попадания снарядов в броню бронетранспортера. Отсек для десанта, водителя и командира выгорели полностью. В ведомстве сообщили, что перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район. "Эту машину мы тащили порядка пяти часов, БТР тяжелый, весит с дополнительной бронезащитой больше 20 тонн. Ее подбили наши товарищи из группировки "Восток", - рассказал командир отделения эвакуации с позывным "Фотограф". Отмечается, что самым массовым из семейства Cougar в Великобритании стал именно трехосный броневик Mastiff. Всего было изготовлено 450 единиц. В ближайшее время данный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html
https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd195e9798d60b165fef9ad0485c347b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные захватили британский бронетранспортер
Сахалинские военные захватили бронетранспортер ВСУ Mastiff
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами, после чего он загорелся.
Минобороны РФ
также показало видео, на котором видны отверстия от попадания снарядов в броню бронетранспортера. Отсек для десанта, водителя и командира выгорели полностью.
В ведомстве сообщили, что перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район.
"Эту машину мы тащили порядка пяти часов, БТР тяжелый, весит с дополнительной бронезащитой больше 20 тонн. Ее подбили наши товарищи из группировки "Восток", - рассказал командир отделения эвакуации с позывным "Фотограф".
Отмечается, что самым массовым из семейства Cougar в Великобритании
стал именно трехосный броневик Mastiff. Всего было изготовлено 450 единиц.
В ближайшее время данный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.