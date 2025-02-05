https://ria.ru/20250205/voennye-1997420037.html

Российские военные захватили британский бронетранспортер

Российские военные захватили британский бронетранспортер - РИА Новости, 05.02.2025

Российские военные захватили британский бронетранспортер

Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:07:00+03:00

2025-02-05T05:07:00+03:00

2025-02-05T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962554_0:37:3070:1763_1920x0_80_0_0_aebb71f12d508d4a8fe591207d3d059c.jpg

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Сахалинские военнослужащие захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами, после чего он загорелся. Минобороны РФ также показало видео, на котором видны отверстия от попадания снарядов в броню бронетранспортера. Отсек для десанта, водителя и командира выгорели полностью. В ведомстве сообщили, что перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район. "Эту машину мы тащили порядка пяти часов, БТР тяжелый, весит с дополнительной бронезащитой больше 20 тонн. Ее подбили наши товарищи из группировки "Восток", - рассказал командир отделения эвакуации с позывным "Фотограф". Отмечается, что самым массовым из семейства Cougar в Великобритании стал именно трехосный броневик Mastiff. Всего было изготовлено 450 единиц. В ближайшее время данный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html

https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность