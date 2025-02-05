https://ria.ru/20250205/voennye-1997418258.html

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ расстреливали мирных

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ расстреливали мирных - РИА Новости, 05.02.2025

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ расстреливали мирных

Украинские военные до освобождения Новогродовки российскими войсками расстреляли четверых мирных жителей города и бросили их тела в подвале, рассказал РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:34:00+03:00

2025-02-05T04:34:00+03:00

2025-02-05T04:39:00+03:00

здоровье - общество

россия

новогродовка

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные до освобождения Новогродовки российскими войсками расстреляли четверых мирных жителей города и бросили их тела в подвале, рассказал РИА Новости Сергей Сиденко из этого населенного пункта. "Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет", — сказал Сиденко. По его словам, из-за активных боевых действий останки расстрелянных удалось захоронить лишь в ближайшем дворе."Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали. Их расстреляли, а потом не могли их достать оттуда полтора месяца", — добавил он. Новогродовка — город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило об освобождении Новогродовки в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997224317.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html

россия

новогродовка

донецкая народная республика

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здоровье - общество, россия, новогродовка, донецкая народная республика, владимир путин