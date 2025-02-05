https://ria.ru/20250205/voennye-1997417252.html
В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА
В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025
В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:13:00+03:00
2025-02-05T04:13:00+03:00
2025-02-05T04:13:00+03:00
ростовская область
южный военный округ
шак-12
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. "Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше - усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать", - приводятся в сообщении слова инструктора по армейской тактической стрельбе с позывным "Татарин". Уточняется, что подготовка военнослужащих проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. При попадании дроби в летящую мишень та разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведет огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12. После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.
https://ria.ru/20241019/voennye-1978877008.html
https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, южный военный округ, шак-12, безопасность
Ростовская область, Южный военный округ, ШАК-12, Безопасность
В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА
Военнослужащие ЮВО обучаются противодействию БПЛА в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше - усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать", - приводятся в сообщении слова инструктора по армейской тактической стрельбе с позывным "Татарин".
Уточняется, что подготовка военнослужащих проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. При попадании дроби в летящую мишень та разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведет огонь по мишеням из штатного вооружения АК-
12.
После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.