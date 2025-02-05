https://ria.ru/20250205/voennye-1997417252.html

В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА

В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025

В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:13:00+03:00

2025-02-05T04:13:00+03:00

2025-02-05T04:13:00+03:00

ростовская область

южный военный округ

шак-12

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. "Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше - усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать", - приводятся в сообщении слова инструктора по армейской тактической стрельбе с позывным "Татарин". Уточняется, что подготовка военнослужащих проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. При попадании дроби в летящую мишень та разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведет огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12. После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

https://ria.ru/20241019/voennye-1978877008.html

https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html

ростовская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, южный военный округ, шак-12, безопасность