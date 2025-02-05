США, Япония, Австралия и Филиппины проведут совместные морские учения
ВМС США, Японии, Австралии и Филиппин проведут совместные морские учения
© Фото : Public domainТранспорт-док USS Whidbey Island ВМС США
© Фото : Public domain
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военно-морские силы США, Японии и Филиппин проведут в среду совместные однодневные морские учения в акватории исключительной экономической зоны Филиппин, говорится в пресс-релизе командования Тихоокеанского флота американских ВМС.
Как отмечается, маневры будут проведены в рамках норм международного права, требований безопасности судоходства, а также "прав и интересов" других государств.
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
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Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что суда США будут ходить везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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