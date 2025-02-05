https://ria.ru/20250205/usps-1997570206.html

В США возобновили прием посылок из Китая

В США возобновили прием посылок из Китая - РИА Новости, 05.02.2025

В США возобновили прием посылок из Китая

Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:25:00+03:00

2025-02-05T17:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого сообщалось накануне. "С 5 февраля служба продолжит принимать всю международную почту и посылки из Китая и Гонконга", - говорится в сообщении предприятия. USPS - входит в состав исполнительной власти США, наряду с этим сервисом международными отправлениями занимаются коммерческие компании. Как заявили в USPS, заинтересованные ведомства совместно работают, чтобы привести в действие механизм по сбору новых пошлин на товары из Китая, чтобы обеспечить беспрерывный поток отправлений. О прекращении приема международных посылок из Китая сообщалось накануне. Причины такого решения не назывались. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о введении тарифов на товары из Китая. В МИД КНР на фоне новостей о временном прекращении приема отправлений призывали США перестать политизировать торгово-экономические вопросы.

https://ria.ru/20250122/mid-1994936054.html

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китай, сша, дональд трамп, в мире, технологии