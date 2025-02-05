https://ria.ru/20250205/usps-1997570206.html
В США возобновили прием посылок из Китая
В США возобновили прием посылок из Китая - РИА Новости, 05.02.2025
В США возобновили прием посылок из Китая
Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:25:00+03:00
2025-02-05T17:25:00+03:00
2025-02-05T17:25:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого сообщалось накануне. "С 5 февраля служба продолжит принимать всю международную почту и посылки из Китая и Гонконга", - говорится в сообщении предприятия. USPS - входит в состав исполнительной власти США, наряду с этим сервисом международными отправлениями занимаются коммерческие компании. Как заявили в USPS, заинтересованные ведомства совместно работают, чтобы привести в действие механизм по сбору новых пошлин на товары из Китая, чтобы обеспечить беспрерывный поток отправлений. О прекращении приема международных посылок из Китая сообщалось накануне. Причины такого решения не назывались. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о введении тарифов на товары из Китая. В МИД КНР на фоне новостей о временном прекращении приема отправлений призывали США перестать политизировать торгово-экономические вопросы.
https://ria.ru/20250122/mid-1994936054.html
https://ria.ru/20250204/poshliny-1997345344.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, дональд трамп, в мире, технологии
Китай, США, Дональд Трамп, В мире, Технологии
В США возобновили прием посылок из Китая
USPS сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в КНР