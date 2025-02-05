https://ria.ru/20250205/usaid-1997569483.html

Слуцкий усомнился в полной ликвидации USAID

Слуцкий усомнился в полной ликвидации USAID - РИА Новости, 05.02.2025

Слуцкий усомнился в полной ликвидации USAID

Ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) на самом деле может означать лишь "смену вывески" для продолжения продвижения американской... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:20:00+03:00

2025-02-05T17:20:00+03:00

2025-02-05T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) на самом деле может означать лишь "смену вывески" для продолжения продвижения американской гегемонии, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Не стоит аплодировать вдруг проснувшейся "сознательности" в Вашингтоне и торопиться с прогнозами о ликвидации USAID. Как сообщает ABC News со ссылкой на источник, в "административный отпуск" отправляются далеко не все сотрудники агентства. Его высшее руководство и "критически важные" люди остаются в строю. То есть, речь может идти о банальных внутриполитических разборах в США и "смене вывески" для продолжения продвижения американской гегемонии", - написал он. Депутат отметил, что администрация президента США Дональда Трампа берет курс на реформирование USAID и перевода его структур под контроль госдепартамента. По словам парламентария, до этого на официальном уровне произошла серия разоблачений фактов коррупции и даже участия в "смене режимов". Он подчеркнул, что ранее USAID позиционировалась как структура "мягкой силы" США. "На деле агентство давно превратилось в расширенный инструментарий продвижения американских интересов с щупальцами практически по всему миру. Теперь вскрываются "улики" причастности USAID к охватившей мир пандемии (через поддержку финансирования экспериментов со смертельными вирусами). К подрыву стабильности властных институтов во многих странах, причем напрямую и при активном содействии НПО, финансируемых США. К распространению и навязыванию ЛГБТ*-повестки, и извращения традиционных ценностей", - рассказал Слуцкий. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html

https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, госдума рф