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USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
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16:17 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/usaid-1997548107.html
USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ
USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ
Украина с 2022 года получила помощь на сумму почти 35 миллиардов долларов от Агентства по международному развитию (USAID), при этом оно помогало Киеву получить... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:17:00+03:00
2025-02-05T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина с 2022 года получила помощь на сумму почти 35 миллиардов долларов от Агентства по международному развитию (USAID), при этом оно помогало Киеву получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от Вашингтона оружия, сообщает издание Defense One. По данным записки USAID, доступ к которой получило издание, ведомство оказало Киеву помощь на сумму в почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта в 2022 году. "Мы приняли активные меры, чтобы Украина смогла получить доступ к 20 миллиардам долларов замороженных российских суверенных активов, предоставив крупнейшую за историю USAID кредитную гарантию", - говорится в записке. Как отмечает источник, USAID также сыграло важную роль в мерах по учету оружия и другой помощи, переданной Украине. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997255961.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, НАТО
USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ

USAID помогало Киеву с доступом к замороженным активам РФ и вести учет оружия

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина с 2022 года получила помощь на сумму почти 35 миллиардов долларов от Агентства по международному развитию (USAID), при этом оно помогало Киеву получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от Вашингтона оружия, сообщает издание Defense One.
По данным записки USAID, доступ к которой получило издание, ведомство оказало Киеву помощь на сумму в почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта в 2022 году.
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"Мы приняли активные меры, чтобы Украина смогла получить доступ к 20 миллиардам долларов замороженных российских суверенных активов, предоставив крупнейшую за историю USAID кредитную гарантию", - говорится в записке.
Как отмечает источник, USAID также сыграло важную роль в мерах по учету оружия и другой помощи, переданной Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампМарко РубиоИлон МаскАгентство по международному развитию СШАНАТО
 
 
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