USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии
USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии перед протестами
© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.
Служба государственной безопасности Грузии сообщала, что в страну в конце сентября прошлого года прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактике по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил американское агентство во вмешательстве в политические процессы страны.
Согласно данным, изученным РИА Новости, в 2024-м USAID выделило:
- 8,58 миллиона долларов — на программы по "укреплению верховенства закона;
- 6,33 миллиона — на "поддержку избирательного и политического процессов";
- 4,35 миллиона — на "вовлечение гражданского общества".
Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности выделили 111,5 миллиона долларов.
Для сравнения: в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" (8,99 миллиона долларов) и "гражданское общество" (3,8 миллиона долларов), но тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022-м USAID выделяло 3,14 миллиона долларов на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в стране.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Очередная волна началась после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028-го. Правоохранители задержали несколько сотен участников акций.
Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Миллиардер назвал его "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Президент США Дональд Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам Вашингтона.