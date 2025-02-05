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USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии - РИА Новости, 05.02.2025
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15:20 05.02.2025 (обновлено: 16:26 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/usaid-1997532733.html
USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии
USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии - РИА Новости, 05.02.2025
USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии
Агентство США по международному развитию (USAID) выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:20:00+03:00
2025-02-05T16:26:00+03:00
в мире
илон маск
ираклий кобахидзе
агентство по международному развитию сша
грузия
сша
государственный департамент сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.Согласно данным, изученным РИА Новости, в 2024-м USAID выделило:Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности выделили 111,5 миллиона долларов.Для сравнения: в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" (8,99 миллиона долларов) и "гражданское общество" (3,8 миллиона долларов), но тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022-м USAID выделяло 3,14 миллиона долларов на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в стране.В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Очередная волна началась после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028-го. Правоохранители задержали несколько сотен участников акций.Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Миллиардер назвал его "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Президент США Дональд Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам Вашингтона.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html
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в мире, илон маск, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша, грузия, сша, государственный департамент сша, дональд трамп
В мире, Илон Маск, Ираклий Кобахидзе, Агентство по международному развитию США, Грузия, США, Государственный департамент США, Дональд Трамп
USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии

USAID выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии перед протестами

© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило больше ста миллионов долларов на выборы в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.

Служба государственной безопасности Грузии сообщала, что в страну в конце сентября прошлого года прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактике по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил американское агентство во вмешательстве в политические процессы страны.

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Согласно данным, изученным РИА Новости, в 2024-м USAID выделило:
  • 8,58 миллиона долларов — на программы по "укреплению верховенства закона;
  • 6,33 миллиона — на "поддержку избирательного и политического процессов";
  • 4,35 миллиона — на "вовлечение гражданского общества".
Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности выделили 111,5 миллиона долларов.
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Для сравнения: в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" (8,99 миллиона долларов) и "гражданское общество" (3,8 миллиона долларов), но тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022-м USAID выделяло 3,14 миллиона долларов на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в стране.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Очередная волна началась после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028-го. Правоохранители задержали несколько сотен участников акций.
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Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Миллиардер назвал его "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Президент США Дональд Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам Вашингтона.
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В миреИлон МаскИраклий КобахидзеАгентство по международному развитию СШАГрузияСШАГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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