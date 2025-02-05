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Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России - РИА Новости, 05.02.2025
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11:33 05.02.2025 (обновлено: 11:49 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/usaid-1997464536.html
Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России
Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России - РИА Новости, 05.02.2025
Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России
Организации, подобные Агентству по международному развитию (USAID), не могут осуществлять свои деструктивные программы в России, так как в 2024 году в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:33:00+03:00
2025-02-05T11:49:00+03:00
россия
василий пискарев
агентство по международному развитию сша
госдума рф
политика
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Организации, подобные Агентству по международному развитию (USAID), не могут осуществлять свои деструктивные программы в России, так как в 2024 году в законодательстве была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных компаний, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Пискарев напомнил, что в прошлом году заработали поправки комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства, в соответствии с которыми в законодательстве закреплена возможность признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной организации, учредителем которой являются, в том числе, госорганы иностранного государства."USAID как раз таковой и является. Они сами себя называют "независимое агентство правительства США", - добавил депутат.По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации."Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.По словам Пискарева, теперь такие организации будут признаваться нежелательными. Он напомнил, что за участие в их деятельности, - как в России, так и за рубежом, - может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, за организацию деятельности нежелательной организации в РФ - до 6 лет лишения свободы."Поэтому правильным решением для тех, кто получает "заманчивые" предложения, было бы воздержаться от участия в программах и проектах таких организаций, включая гранты", - посоветовал депутат.
https://ria.ru/20250205/zaharova-1997442740.html
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россия, василий пискарев, агентство по международному развитию сша, госдума рф, политика, безопасность
Россия, Василий Пискарев, Агентство по международному развитию США, Госдума РФ, Политика, Безопасность
Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России

Пискарев: подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России

© AP Photo / Carolyn KasterВход в штаб-квартиру USAID
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вход в штаб-квартиру USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Организации, подобные Агентству по международному развитию (USAID), не могут осуществлять свои деструктивные программы в России, так как в 2024 году в законодательстве была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных компаний, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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Пискарев напомнил, что в прошлом году заработали поправки комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства, в соответствии с которыми в законодательстве закреплена возможность признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной организации, учредителем которой являются, в том числе, госорганы иностранного государства.
"USAID как раз таковой и является. Они сами себя называют "независимое агентство правительства США", - добавил депутат.
По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.
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"Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.
По словам Пискарева, теперь такие организации будут признаваться нежелательными. Он напомнил, что за участие в их деятельности, - как в России, так и за рубежом, - может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, за организацию деятельности нежелательной организации в РФ - до 6 лет лишения свободы.
"Поэтому правильным решением для тех, кто получает "заманчивые" предложения, было бы воздержаться от участия в программах и проектах таких организаций, включая гранты", - посоветовал депутат.
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РоссияВасилий ПискаревАгентство по международному развитию СШАГосдума РФПолитикаБезопасность
 
 
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