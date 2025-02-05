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СМИ: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID - РИА Новости, 05.02.2025
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10:56 05.02.2025 (обновлено: 10:57 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/usaid-1997455990.html
СМИ: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID
СМИ: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID - РИА Новости, 05.02.2025
СМИ: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID
Команда американского предпринимателя Илона Маска из департамента эффективности государственного управления США (DOGE) получила доступ к засекреченным... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:56:00+03:00
2025-02-05T10:57:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
илон маск
дональд трамп
рональд рейган
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Команда американского предпринимателя Илона Маска из департамента эффективности государственного управления США (DOGE) получила доступ к засекреченным документам агентства США по международному развитию (USAID), заявило агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, группа помощников предпринимателя прибыла в офис агентства в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне в субботу, когда там не было никого из сотрудников. Агентство описывает группу как "как минимум четырех молодых людей младше тридцати лет с техническим образованием". Помощники Маска хотели получить доступ к комнате на втором этаже здания, где находятся документы с наиболее конфиденциальной информацией и данных о сотрудниках агентства. "Небольшая группа помощников Маска прибыла в здание Рональда Рейгана и потребовала обеспечить доступ к офисам агентства, включая комнату, в которой хранятся конфиденциальные и засекреченные данные", - сообщает агентство со ссылкой на источники. Блумберг добавляет, что после прихода в офис агентства у группы возник конфликт с охранниками здания, которые не давали получить доступ к комнате с засекреченными документами. Группе удалось обойти несколько этажей здания и проверить несколько кабинетов. Согласно агентству, один из молодых людей позвонил Маску, который пригрозил сотрудником безопасности здания привлечь службы маршалов США, если его помощники не получат доступ к засекреченным документам. В итоге сотрудники департамента получили доступ к "некоторым вещам, которые они искали". "Хотя кадровые документы, которые они (сотрудники DOGE - ред.) искали, не засекречены... для входа в комнату с засекреченной информацией требуется специальный допуск к совершенно секретной и конфиденциальной информации. Неясно, имела ли команда DOGE допуски к секретной информации на этом уровне", - отметили агентству источники, знакомые с информацией. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, рональд рейган, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Агентство по международному развитию США
СМИ: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID

Bloomberg: команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Команда американского предпринимателя Илона Маска из департамента эффективности государственного управления США (DOGE) получила доступ к засекреченным документам агентства США по международному развитию (USAID), заявило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, группа помощников предпринимателя прибыла в офис агентства в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне в субботу, когда там не было никого из сотрудников. Агентство описывает группу как "как минимум четырех молодых людей младше тридцати лет с техническим образованием". Помощники Маска хотели получить доступ к комнате на втором этаже здания, где находятся документы с наиболее конфиденциальной информацией и данных о сотрудниках агентства.
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"Небольшая группа помощников Маска прибыла в здание Рональда Рейгана и потребовала обеспечить доступ к офисам агентства, включая комнату, в которой хранятся конфиденциальные и засекреченные данные", - сообщает агентство со ссылкой на источники.
Блумберг добавляет, что после прихода в офис агентства у группы возник конфликт с охранниками здания, которые не давали получить доступ к комнате с засекреченными документами. Группе удалось обойти несколько этажей здания и проверить несколько кабинетов. Согласно агентству, один из молодых людей позвонил Маску, который пригрозил сотрудником безопасности здания привлечь службы маршалов США, если его помощники не получат доступ к засекреченным документам. В итоге сотрудники департамента получили доступ к "некоторым вещам, которые они искали".
"Хотя кадровые документы, которые они (сотрудники DOGE - ред.) искали, не засекречены... для входа в комнату с засекреченной информацией требуется специальный допуск к совершенно секретной и конфиденциальной информации. Неясно, имела ли команда DOGE допуски к секретной информации на этом уровне", - отметили агентству источники, знакомые с информацией.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Охранники на входе в офис штаб-квартиры USAID в Вашингтоне. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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3 февраля, 14:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)Илон МаскДональд ТрампРональд РейганАгентство по международному развитию США
 
 
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