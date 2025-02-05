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Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии - РИА Новости, 05.02.2025
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10:20 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html
Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии
Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии - РИА Новости, 05.02.2025
Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии
Неправительственные организации, финансируемые USAID и другими подобными структурами, сумели внедрить своих активистом во все государственные органы Молдавии,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:20:00+03:00
2025-02-05T10:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Неправительственные организации, финансируемые USAID и другими подобными структурами, сумели внедрить своих активистом во все государственные органы Молдавии, создав параллельное государство, считает бывший генпрокурор Александр Стояногло. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона. "Щедро финансируемые USAID и аналогичными структурами, так называемые независимые НПО за последние годы превратились в предбанник власти, где активистов переквалифицировали в судей, прокуроров, пропагандистов и исполнителей чужой повестки. Что же произошло на самом деле? Маскированный перенос власти. Параллельное государство было официально утверждено. Они переписали правила", - написал Стояногло в своем государство", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что за последние годы под предлогом "реформ сеть высокооплачиваемых "экспертов" была внедрена из НПО прямо в ключевые государственные структуры": Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Конституционный суд, Служба информации и безопасности, Национальный антикоррупционный центр, министерства. Стояногло полагает, что теперь нужно изучить по каким критериям были выбраны эти эксперты и чью повестку они выполняли. Он считает, что для этого Молдавия должна восстановить юридический и политический суверенитет.
https://ria.ru/20250205/zaharova-1997442740.html
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в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), александр стояногло, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, США, Вашингтон (штат), Александр Стояногло, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии

Стояногло: активисты USAID создали параллельное государство в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Неправительственные организации, финансируемые USAID и другими подобными структурами, сумели внедрить своих активистом во все государственные органы Молдавии, создав параллельное государство, считает бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.
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"Щедро финансируемые USAID и аналогичными структурами, так называемые независимые НПО за последние годы превратились в предбанник власти, где активистов переквалифицировали в судей, прокуроров, пропагандистов и исполнителей чужой повестки. Что же произошло на самом деле? Маскированный перенос власти. Параллельное государство было официально утверждено. Они переписали правила", - написал Стояногло в своем государство", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за последние годы под предлогом "реформ сеть высокооплачиваемых "экспертов" была внедрена из НПО прямо в ключевые государственные структуры": Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Конституционный суд, Служба информации и безопасности, Национальный антикоррупционный центр, министерства.
Стояногло полагает, что теперь нужно изучить по каким критериям были выбраны эти эксперты и чью повестку они выполняли. Он считает, что для этого Молдавия должна восстановить юридический и политический суверенитет.
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В миреМолдавияСШАВашингтон (штат)Александр СтояноглоИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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