https://ria.ru/20250205/usaid-1997432184.html

USAID отправляет персонал в административный отпуск

USAID отправляет персонал в административный отпуск - РИА Новости, 05.02.2025

USAID отправляет персонал в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в субботу его персонал по всему миру отправят в административный отпуск. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:39:00+03:00

2025-02-05T08:39:00+03:00

2025-02-05T09:25:00+03:00

агентство по международному развитию сша

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в субботу его персонал по всему миру отправят в административный отпуск."В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 (суббота 7:59 мск. — Прим. ред.) весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы", — говорится на сайте USAID.Агентство в координации с представительствами и Госдепом готовит план возвращения сотрудников, размещенных за пределами США. Им организуют и оплатят эту процедуру в течение 30 дней, а также прекратят контракты, которые не определены как основные. Вопрос продления сроков возвращения рассмотрят в индивидуальном порядке.В начале недели президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID "с целью возможной реорганизации".Предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.В конце января телеканал "Общественное" сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.

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https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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