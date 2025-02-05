https://ria.ru/20250205/usaid-1997430375.html

USAID профинансировало ДР Конго перед обострением конфликта в стране

USAID профинансировало ДР Конго перед обострением конфликта в стране - РИА Новости, 05.02.2025

USAID профинансировало ДР Конго перед обострением конфликта в стране

Демократическая Республика Конго (ДРК) в 2024 году стала вторым крупнейшим получателем финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) незадолго РИА Новости, 05.02.2025

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) в 2024 году стала вторым крупнейшим получателем финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) незадолго до обострения конфликта на востоке страны, следует из анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov, проведенного РИА Новости.Согласно анализу, рост финансирования совпал с обострением конфликта на востоке ДРК. В последние недели вооруженная группировка M23 возобновила наступление после неудачных попыток мирного урегулирования при посредничестве Анголы. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке боевиков и требуют вывода ее войск с территории страны, однако Кигали отвергает эти обвинения. Основные столкновения происходят в провинции Северное Киву, в районе города Гома.По информации портала, в 2024 году USAID выделило ДРК 1,34 миллиарда долларов из общего бюджета в 35,4 миллиарда. Первое место по объему американской помощи занимает Украина, получившая 6 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2023 году ДРК занимала пятое место с 943 миллионами долларов, а в 2022 году — восьмое место с 837 миллионами долларов.Кроме того, значительная часть выделенных средств предназначена для экстренного реагирования — 868,7 миллиона долларов. Также 92,5 миллиона долларов заложены на борьбу со СПИДом, а еще 87,7 миллиона долларов направлены на базовые медицинские программы.Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html

https://ria.ru/20250205/volodin-1997428764.html

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