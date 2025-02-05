https://ria.ru/20250205/usaid-1997410296.html
Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ
Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ
Всем зарубежным представительствам агентства США по международному развитию USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:36:00+03:00
2025-02-05T02:36:00+03:00
2025-02-05T04:05:00+03:00
сша
агентство по международному развитию сша
в мире
марокко
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Всем зарубежным представительствам агентства США по международному развитию USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники."Всем зарубежным представительствам USAID было приказано закрыться, а весь персонал отзовут к пятнице", - сообщает телеканал.По словам двух источников, недавно назначенный заместитель руководителя агентства Пит Марокко встретился с руководством госдепартамента во вторник и поручил вывести каждого сотрудника USAID из соответствующих стран по всему миру к пятнице. Марокко добавил, что если госдеп не станет этого делать, то эвакуацией персонала займутся американские военные, указали собеседники телеканала.Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html
https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марокко, марко рубио
США, Агентство по международному развитию США, В мире, Марокко, Марко Рубио
Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ
CBS: весь персонал зарубежных представительств USAID отзовут к пятнице