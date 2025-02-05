https://ria.ru/20250205/usaid-1997410296.html

Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ

Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025

Всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, пишут СМИ

Всем зарубежным представительствам агентства США по международному развитию USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:36:00+03:00

2025-02-05T02:36:00+03:00

2025-02-05T04:05:00+03:00

сша

агентство по международному развитию сша

в мире

марокко

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Всем зарубежным представительствам агентства США по международному развитию USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники."Всем зарубежным представительствам USAID было приказано закрыться, а весь персонал отзовут к пятнице", - сообщает телеканал.По словам двух источников, недавно назначенный заместитель руководителя агентства Пит Марокко встретился с руководством госдепартамента во вторник и поручил вывести каждого сотрудника USAID из соответствующих стран по всему миру к пятнице. Марокко добавил, что если госдеп не станет этого делать, то эвакуацией персонала займутся американские военные, указали собеседники телеканала.Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html

сша

марокко

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марокко, марко рубио