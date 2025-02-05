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Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества - РИА Новости, 05.02.2025
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15:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/usaid--1997530589.html
Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества
Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества - РИА Новости, 05.02.2025
Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества
Принятое ранее Россией и Белоруссией решение о запрете деятельности на своей территории американской структуры USAID способствовало консолидации гражданского... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:14:00+03:00
2025-02-05T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Принятое ранее Россией и Белоруссией решение о запрете деятельности на своей территории американской структуры USAID способствовало консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности обоих государств, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. В среду состоялась встреча заместителей секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александром Неверовским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ двух стран, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ. "Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы. Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, олег храмов, агентство по международному развитию сша, одкб, снг, политика
Россия, Белоруссия, Олег Храмов, Агентство по международному развитию США, ОДКБ, СНГ, Политика
Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества

Совбез: запрет USAID в России и Белоруссии способствовал консолидации общества

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Принятое ранее Россией и Белоруссией решение о запрете деятельности на своей территории американской структуры USAID способствовало консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности обоих государств, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
В среду состоялась встреча заместителей секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александром Неверовским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ двух стран, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ.
"Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы. Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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РоссияБелоруссияОлег ХрамовАгентство по международному развитию СШАОДКБСНГПолитика
 
 
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