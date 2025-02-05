Совбез: запрет USAID в России способствовал консолидации общества
Совбез: запрет USAID в России и Белоруссии способствовал консолидации общества
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Принятое ранее Россией и Белоруссией решение о запрете деятельности на своей территории американской структуры USAID способствовало консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности обоих государств, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
В среду состоялась встреча заместителей секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александром Неверовским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ двух стран, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ.
"Участники встречи отметили единство позиций по широкому спектру вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы. Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил", - говорится в сообщении.
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