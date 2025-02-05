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Российский университет дружбы народов

Российский университет дружбы народов - РИА Новости, 05.02.2025

Российский университет дружбы народов

5 февраля 1960 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР был основан Университет дружбы народов. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T01:21:00+03:00

2025-02-05T01:21:00+03:00

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5 февраля 1960 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР был основан Университет дружбы народов.22 февраля 1961 года ему было присвоено имя Патриса Лумумбы – одного из символов борьбы народов Африки за независимость. Решение учредить в СССР Университет дружбы народов было принято советским руководством в ответ на пожелания правительств и общественности стран, освободившихся от колониальной зависимости.Основной целью университета было оказание помощи в подготовке высококвалифицированных и воспитанных в духе дружбы между народами национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, предоставление молодежи этих стран, прежде всего, из малообеспеченных семей, возможности получить образование.Прием студентов осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения, а затем посольства и консульства СССР. Учредителями университета стали Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), Советский Комитет солидарности стран Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).В 1960-1970 годах должность ректора занимал профессор Сергей Румянцев. При нем университет подготовил 2917 специалистов из 85 стран.В первый учебный год университет принял 500 студентов, затем планировалось довести их число до 3000-4000 человек. Занятия на подготовительном факультете для обучения иностранных студентов русскому языку начались в 1960 году, а на шести основных факультетах университета (инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математических и естественных наук, экономики и права) – 1 сентября 1961 года. Учебные и жилые площади были переданы вузу министерством обороны и КГБ СССР. 30 сентября 1964 года Исполком Моссовета принял решение "О строительстве Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". В документе оговаривались условия для возведения комплекса зданий на 4000 студентов и 200 аспирантов на юго-западе столицы. Через год на улице Миклухо-Маклая началось строительство здания по проекту архитектора Якова Белопольского, где по настоящее время располагается основной корпус университета. В 1965 году состоялся выпуск первых 228 молодых специалистов из 47 стран мира.Университет развивался быстрыми темпами и уже в 1975 году подготовил около 5600 специалистов, в том числе 4250 выпускников для 89 зарубежных стран.В том же году университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки.5 февраля 1992 года распоряжением правительства России университет был переименован в Российский университет дружбы народов (РУДН).Учредителем РУДН является Российская Федерация в лице министра науки и высшего образования РФ. В 1990-х годах были открыты новые факультеты: экологический, экономический, юридический, филологический, гуманитарных и социальных наук, повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного, повышения квалификации медицинских работников и учебные институты: иностранных языков, мировой экономики и бизнеса, дистанционного образования, гостиничного бизнеса и туризма, гравитации и космологии; были созданы системы довузовского и дополнительного профессионального образования.В 2012 году указом президента России РУДН был внесен в перечень федеральных вузов, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ. 23 марта 2023 года приказом министра науки и высшего образования России РУДН был переименован в Российский университет дружбы имени Патриса Лумумбы.В настоящее время Российский университет дружбы народов – крупный международно-ориентированный учебно-научный центр, широко известный в мире своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, международными связями. Он находится в числе лучших университетов РФ мирового уровня и входит в мировые рейтинги THE, QS и RUR. В структуру РУДН входят семь факультетов: экономический, филологический, гуманитарных и социальных наук, подготовительный, искусственного интеллекта, физико-математических и естественных наук и цифровой подготовительный.В составе вуза находятся 14 институтов: Аграрно-технологический институт, Институт внешнеэкономической безопасности и таможенного дела, Институт иностранных языков, Институт экологии, Международный институт стратегического развития отраслевых экономик, Учебно-научный институт гравитации и космологии, Юридический институт,Институт фармации и биотехнологии, Институт русского языка, Институт мировой экономики и бизнеса, Медицинский институт, Научно-образовательный институт современных языков, межкультурной коммуникации и миграций, Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики, Учебно-научный институт клинической медицины. Кроме того, в РУДН входят Инженерная академия, Высшая школа управления и филиал в Сочи. Университет предлагает обучение по 446 образовательным программам, более двум тысячам программам дополнительного образования, 179 совместным образовательным программам.Здесь учится более 33 тысяч студентов, свыше 10 тысяч иностранных обучающихся из 160 стран мира. РУДН – ведущая в мире школа русского языка как иностранного. В вузе преподается 13 иностранных языков.Более 200 тысяч выпускников РУДН работают в 170 странах мира. Среди них – министры, врачи, ученые, бизнесмены и общественные деятели. Университет имеет обширные международные связи как с отдельными зарубежными вузами, так и с международными организациями. РУДН – член Международной ассоциации университетов, Евразийской ассоциации университетов, Европейской ассоциации университетов, Ассоциации университетов европейских столиц и других организаций.РУДН принимает активное участие в программах и проектах ООН, ЮНЕСКО, имеет соглашения с более чем 250 зарубежными университетами и научными центрами. РУДН является базовым вузом Сетевого университета СНГ (24 университета), Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества (82 университета), Сетевого университета БРИКС (60 университетов). В 2018 году РУДН был признан самым "зеленым" вузом России по результатам международного рейтинга университетов UIGreenMetric.В 2022 году вуз впервые вошел в ТОП-300 лучших университетов мира в рейтинге QS World University Rankings. В 2024 году занял 3 место среди российских университетов в мировом рейтинге QS World University Ranking.В 2010 году за вклад в подготовку кадров для развивающихся стран мира РУДН был награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.С 2020 года ректором РУДН является профессор Олег Ястребов.По традиции день рождения РУДН отмечается каждый год в первую пятницу февраля. В этот день профессора, преподаватели, выпускники и студенты собираются в главном корпусе университета. Торжества начинаются с просмотра фильма о жизни РУДН за прошедший год, о наиболее значимых событиях. Затем выступают известные российские и иностранные выпускники, работающие в разных странах, в том числе выпускники-послы, представляющие свои страны в Москве, награждаются ведущие профессора и преподаватели. Праздник завершается приемом ректората университета. Раз в пять лет день рождения университета отмечается более широко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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