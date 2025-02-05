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Ульянов назвал ложью утверждения Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов назвал ложью утверждения Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.02.2025
Ульянов назвал ложью утверждения Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ложью утверждения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:59:00+03:00
2025-02-05T12:59:00+03:00
2025-02-05T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ложью утверждения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий от России. "МИД Украины утверждает, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Это ложь. Минобороны России предоставило все заверения. Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики", - написал Ульянов в Telegram-канале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
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Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, МИД Украины, Запорожская АЭС
Ульянов назвал ложью утверждения Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред Ульянов заявил, что ротация МАГАТЭ была отложена не из-за России