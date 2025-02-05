https://ria.ru/20250205/ukraine-1997614073.html

"Два сценария". Во Франции предрекли конец Зеленского

"Два сценария". Во Франции предрекли конец Зеленского - РИА Новости, 05.02.2025

"Два сценария". Во Франции предрекли конец Зеленского

Читатели газеты Figaro активно обсуждают позицию Кремля после заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:30:00+03:00

2025-02-05T21:30:00+03:00

2025-02-05T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели газеты Figaro активно обсуждают позицию Кремля после заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам.Накануне глава Киевского режима в интервью Пирсу Моргану допустил контакты с российским лидером для урегулирования конфликта. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком."Уже десять лет как ясно, что Украина, которой манипулируют американцы, идет к своей погибели", — написал читатель французского издания."Пусть возвращается со своими юмористическими номерами на эстраду", — высказался о Зеленском другой."Этому неудавшемуся клоуну лучше удвоить свою охрану. А то ведь теперь украинские радикальные националисты захотят до него добраться", — написал комментатор."Вырисовываются два сценария: 1) Зеленский уходит в отставку, назначают временного главу государства, заключается мирное соглашение, сопряженное с территориальными потерями. 2) Зеленский отказывается оставить власть, украинская армия организует государственный переворот, временно президентом назначают военного, который будет вести переговоры о мирном соглашении. Опять-таки с территориальными потерями", — резюмировал пользователь.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250205/ukraine-1997601048.html

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