https://ria.ru/20250205/ukraine-1997601048.html

На Западе назвали главный страх Зеленского

На Западе назвали главный страх Зеленского - РИА Новости, 05.02.2025

На Западе назвали главный страх Зеленского

Владимир Зеленский больше всего боялся призыва Вашингтона к выборам на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:22:00+03:00

2025-02-05T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше всего боялся призыва Вашингтона к выборам на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от Келлога, который заявил: "Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы", — отметил он.По мнению эксперта, глава киевского режима воспримет это как послание украинцам о том, что Вашингтон больше не хочет видеть Зеленского на этом месте.Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Так, советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250205/amerika-1997534948.html

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, кит келлог, сша, владимир путин