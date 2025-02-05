https://ria.ru/20250205/ukraina-1997621983.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:41:00+03:00

2025-02-05T23:41:00+03:00

2025-02-05T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киевской области тревога была объявлена в 22.36 (23.36 мск) среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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