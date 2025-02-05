https://ria.ru/20250205/ukraina-1997621983.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:41:00+03:00
2025-02-05T23:41:00+03:00
2025-02-05T23:43:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_10db78755549eee1f002b128abb2dc60.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киевской области тревога была объявлена в 22.36 (23.36 мск) среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_36b3e79bc349a059f1521a295550db0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу