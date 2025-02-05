Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997621565.html
Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами
Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами - РИА Новости, 05.02.2025
Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами
Сотрудники военкомата во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:38:00+03:00
2025-02-05T23:38:00+03:00
в мире
украина
львовская область
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили ногами мужчину, забрали велосипед и заставили идти в бусик (микроавтобус – ред.)", - говорится в сообщении "Страны". На опубликованном изданием видео несколько человек в военной форме повалили мужчину на землю, отобрали велосипед, затем один из военных нанес удар ногой военнообязанному. Как утверждает "Страна", видео снято во Львовской области на западе Украины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208742.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львовская область, страна.ua
В мире, Украина, Львовская область, Страна.ua
Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами и отобрали велосипед

© AP Photo / Frank AugsteinВоенные ВСУ
Военные ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Военные ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили ногами мужчину, забрали велосипед и заставили идти в бусик (микроавтобус – ред.)", - говорится в сообщении "Страны".
Силовая мобилизация в городе Ирпене Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Ирпене прохожие вырвали мужчину из рук сотрудников ТЦК
23 января, 19:21
На опубликованном изданием видео несколько человек в военной форме повалили мужчину на землю, отобрали велосипед, затем один из военных нанес удар ногой военнообязанному. Как утверждает "Страна", видео снято во Львовской области на западе Украины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
 
В миреУкраинаЛьвовская областьСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала