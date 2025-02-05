https://ria.ru/20250205/ukraina-1997621565.html

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами - РИА Новости, 05.02.2025

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами

Сотрудники военкомата во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:38:00+03:00

2025-02-05T23:38:00+03:00

2025-02-05T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили ногами мужчину, забрали велосипед и заставили идти в бусик (микроавтобус – ред.)", - говорится в сообщении "Страны". На опубликованном изданием видео несколько человек в военной форме повалили мужчину на землю, отобрали велосипед, затем один из военных нанес удар ногой военнообязанному. Как утверждает "Страна", видео снято во Львовской области на западе Украины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208742.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, львовская область, страна.ua