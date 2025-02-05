https://ria.ru/20250205/ukraina-1997547522.html

В Раде сравнили заседание СНБО Украины с сериалом "Ходячие мертвецы"

В Раде сравнили заседание СНБО Украины с сериалом "Ходячие мертвецы" - РИА Новости, 05.02.2025

В Раде сравнили заседание СНБО Украины с сериалом "Ходячие мертвецы"

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Владимира Зеленского с РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:15:00+03:00

2025-02-05T16:15:00+03:00

2025-02-05T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Владимира Зеленского с последним сезоном американского сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы". Зеленский в среду в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание СНБО. Там сообщалось, что Украина намерена ввести новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. "Послушал я 15 минут заседания СНБО по экономике… Короче, очередная серия "Большого ничего". В новом сезоне, где большинство актеров старые и сюжет уже абсолютно никому не интересен. Ну, типа последнего сезона Walking Dead ("Ходячие мертвецы" – ред.) или Game of Thrones ("Игра престолов" – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он также отметил, что все присутствующие на заседании читали доклады с листочков и даже при этом допускали ошибки.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html

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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины