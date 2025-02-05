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СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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11:50 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997467549.html
СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине
СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине
Украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, не выпускают из Украины на корпоративы под страхом мобилизации, пишет SHOT... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:50:00+03:00
2025-02-05T11:50:00+03:00
в мире
украина
верка сердючка (андрей данилко)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, не выпускают из Украины на корпоративы под страхом мобилизации, пишет SHOT. "Артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Данилко можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта, а деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу. Кроме того, артист не может покинуть страну без надзора специального сотрудника, который постоянно должен быть рядом. По данным издания, агент Данилко озвучивал эти условия организаторам концертов из разных стран.Как утверждает SHOT, тур Сердючки в США отменили в 2023 году по причине попадания исполнителя и его команды под призывной возраст и запрета на выезд с Украины. Пока исполнителя задействуют только на информационном фронте."А если ослушается, то поедет на ЛБС через ТЦК", — заключает SHOT.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997464414.html
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997265443.html
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в мире, украина, верка сердючка (андрей данилко)
В мире, Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко)
СМИ раскрыли, что угрожает Верке Сердючке на Украине

SHOT: Верке Сердючке грозит мобилизация в ВСУ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, не выпускают из Украины на корпоративы под страхом мобилизации, пишет SHOT.

"Артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Данилко можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта, а деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу.

Кроме того, артист не может покинуть страну без надзора специального сотрудника, который постоянно должен быть рядом. По данным издания, агент Данилко озвучивал эти условия организаторам концертов из разных стран.
Как утверждает SHOT, тур Сердючки в США отменили в 2023 году по причине попадания исполнителя и его команды под призывной возраст и запрета на выезд с Украины. Пока исполнителя задействуют только на информационном фронте.
"А если ослушается, то поедет на ЛБС через ТЦК", — заключает SHOT.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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