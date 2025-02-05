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Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину - РИА Новости, 05.02.2025
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:14:00+03:00
2025-02-05T11:14:00+03:00
2025-02-05T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщает украинский информационный портал Fakty. "Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что главу МИД Великобритании встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По словам Залужного, стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по безопасности Украины. .
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в мире, великобритания, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
Глава МИД Великобритании Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом