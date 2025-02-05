https://ria.ru/20250205/ukraina-1997459266.html

Глава МИД Великобритании прибыл на Украину

Глава МИД Великобритании прибыл на Украину - РИА Новости, 05.02.2025

Глава МИД Великобритании прибыл на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:14:00+03:00

2025-02-05T11:14:00+03:00

2025-02-05T11:26:00+03:00

в мире

великобритания

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997461503_0:324:960:864_1920x0_80_0_0_b084a9825810183dd2de85f8c2ee4d4c.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщает украинский информационный портал Fakty. "Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что главу МИД Великобритании встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По словам Залужного, стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по безопасности Украины. .

https://ria.ru/20250123/frantsija-1995137001.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины