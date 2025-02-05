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Глава МИД Великобритании прибыл на Украину - РИА Новости, 05.02.2025
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11:14 05.02.2025 (обновлено: 11:26 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997459266.html
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину - РИА Новости, 05.02.2025
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:14:00+03:00
2025-02-05T11:26:00+03:00
в мире
великобритания
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщает украинский информационный портал Fakty. "Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что главу МИД Великобритании встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По словам Залужного, стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по безопасности Украины. .
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в мире, великобритания, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Великобритании прибыл на Украину

Глава МИД Великобритании Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом

© Фото : Валерий Залужный/TelegramМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину. 5 февраля 2025
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Валерий Залужный/Telegram
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину. 5 февраля 2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, стороны будут обсуждать в том числе "совместные проекты по безопасности", сообщает украинский информационный портал Fakty.
"Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Уточняется, что главу МИД Великобритании встретил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По словам Залужного, стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по безопасности Украины.
.
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В миреВеликобританияУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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