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На Украине рассказали о демографической катастрофе - РИА Новости, 05.02.2025
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10:50 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997454554.html
На Украине рассказали о демографической катастрофе
На Украине рассказали о демографической катастрофе - РИА Новости, 05.02.2025
На Украине рассказали о демографической катастрофе
На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:50:00+03:00
2025-02-05T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как сообщал 31 января минюст Украины, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. "У нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН, По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. По его словам, чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей". Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
https://ria.ru/20241130/vrach-1986641750.html
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в мире, украина, житомир, элла либанова, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Житомир, Элла Либанова, Николай Азаров (политик)
На Украине рассказали о демографической катастрофе

Воскобойник: на Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Как сообщал 31 января минюст Украины, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза.
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"У нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН,
По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. По его словам, чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей".
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
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