На Украине рассказали о демографической катастрофе
Воскобойник: на Украине ежегодно исчезает население соразмерное Житомиру
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Как сообщал 31 января минюст Украины, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач
30 ноября 2024, 17:27
"У нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН,
По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. По его словам, чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей".
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
На Украине заявили об очень глубоком демографическом кризисе
21 октября 2024, 18:57