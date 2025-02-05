https://ria.ru/20250205/ukraina-1997454554.html

На Украине рассказали о демографической катастрофе

На Украине рассказали о демографической катастрофе - РИА Новости, 05.02.2025

На Украине рассказали о демографической катастрофе

На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:50:00+03:00

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украина

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элла либанова

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как сообщал 31 января минюст Украины, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. "У нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем заходит, нужно каким-то образом это все балансировать", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН, По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. По его словам, чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей". Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

https://ria.ru/20241130/vrach-1986641750.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979180708.html

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в мире, украина, житомир, элла либанова, николай азаров (политик)