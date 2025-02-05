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Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.02.2025 (обновлено: 05:57 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997419735.html
Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины
Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины - РИА Новости, 05.02.2025
Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины
Перемирие на Украине может лишить ее возможности получить членство в ЕС и НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в статье для украинского издания... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:05:00+03:00
2025-02-05T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ян липавский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Перемирие на Украине может лишить ее возможности получить членство в ЕС и НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в статье для украинского издания "Европейская правда"."Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением", — написал он.В январе президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть только долгосрочный мир. По его словам, Москва намерена и в дальнейшем бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл СВО. По словам главы государства, мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и всех народов, проживающих в регионе.
https://ria.ru/20250205/territorii-1997416540.html
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в мире, украина, россия, ян липавский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ян Липавский
Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины

Глава МИД Чехии Липавский: перемирие лишит Украину места в ЕС и НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Перемирие на Украине может лишить ее возможности получить членство в ЕС и НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в статье для украинского издания "Европейская правда".
"Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением", — написал он.
В январе президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть только долгосрочный мир. По его словам, Москва намерена и в дальнейшем бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл СВО. По словам главы государства, мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и всех народов, проживающих в регионе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЯн Липавский
 
 
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