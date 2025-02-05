Зеленский потерял значение в планах Трампа, заявил Медведчук
Медведчук: Украина и Зеленский теряют значимость в планах администрации Трампа
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации президента США Дональда Трампа, написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
"Политика нового президента (США Трампа. — Прим. ред.) ясна — усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала", — говорится в публикации.
Медведчук отметил, что Украина получит выстрел в спину от союзников, поскольку основных целей конфликта Вашингтон уже достиг, вбив клин между Россией и Европой.
Кроме того, автор статьи считает, что Зеленский допустил стратегическую ошибку, решив, что его будут содержать бесконечно.
"Зеленский уже никому не нужен. США собирают "свои" (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит", — резюмировал политик.
Проблема с легитимностью
Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога: так, советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".