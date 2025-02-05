https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402798.html

Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук

Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025

Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук

Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ обретает Родину, считает председатель совета движения "Другая Украина" РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:11:00+03:00

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2025-02-05T00:11:00+03:00

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европа

виктор медведчук

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ обретает Родину, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в статье для "Комсомольской правды"."Европа, куда якобы идет Украина (Владимира) Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой", - говорится в статье. При этом, как подчеркнул политик, в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет им возможности развития на много поколений вперед. А Европа при этом теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности ее элиты. "Мир украинцам могут принести только российские вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно", - резюмировал Медведчук.

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html

https://ria.ru/20250203/peregovory-1997196167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, виктор медведчук