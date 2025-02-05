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Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
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00:11 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402798.html
Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук
Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук
Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ обретает Родину, считает председатель совета движения "Другая Украина" РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:11:00+03:00
2025-02-05T00:11:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ обретает Родину, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в статье для "Комсомольской правды"."Европа, куда якобы идет Украина (Владимира) Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой", - говорится в статье. При этом, как подчеркнул политик, в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет им возможности развития на много поколений вперед. А Европа при этом теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности ее элиты. "Мир украинцам могут принести только российские вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно", - резюмировал Медведчук.
https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html
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в мире, россия, украина, европа, виктор медведчук
В мире, Россия, Украина, Европа, Виктор Медведчук
Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук

Медведчук: Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Запад видит в гражданах Украины чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ обретает Родину, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом он написал в статье для "Комсомольской правды".
"Европа, куда якобы идет Украина (Владимира) Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой", - говорится в статье.
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При этом, как подчеркнул политик, в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет им возможности развития на много поколений вперед. А Европа при этом теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности ее элиты.
"Мир украинцам могут принести только российские вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно", - резюмировал Медведчук.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаВиктор Медведчук
 
 
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