https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР

Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР - РИА Новости, 05.02.2025

Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР

Участник программы "Время героев" Роман Гришин стал заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:46:00+03:00

2025-02-05T09:46:00+03:00

2025-02-05T14:00:00+03:00

россия

михаил дегтярев

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997504952_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_7d634f360b4c666d3cdf0285d10737c8.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Гришин стал заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва", — говорится в публикации. Гришин отметил, что участие в программе "Время героев" дало ему возможность перенять опыт ведущих управленцев и лучших экспертов. Стажировку он проходил у министра спорта Михаила Дегтярева и уверен, что поддержка и советы главы ведомства помогут ему эффективно выполнять обязанности на новом посту. О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил дегтярев, владимир путин, общество