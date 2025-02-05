Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР
Участник программы "Время героев" Гришин стал заместителем директора ФЦПСР
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоман Гришин, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы "Время героев"
Роман Гришин, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы "Время героев"
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Роман Гришин стал заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва", — говорится в публикации.
Гришин отметил, что участие в программе "Время героев" дало ему возможность перенять опыт ведущих управленцев и лучших экспертов. Стажировку он проходил у министра спорта Михаила Дегтярева и уверен, что поддержка и советы главы ведомства помогут ему эффективно выполнять обязанности на новом посту.
Роман Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 году. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году его наградили орденом Мужества, а в 2024-м — медалью "За отвагу".
О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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