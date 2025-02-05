https://ria.ru/20250205/ubiystvo-1997476428.html

Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери

Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери - РИА Новости, 05.02.2025

Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери

Жительница Нижегородской области, задушившая новорожденную дочь и спрятавшая ее тело за стиральной машинкой, осуждена на 4 года колонии-поселения, сообщило... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:31:00+03:00

2025-02-05T12:31:00+03:00

2025-02-05T12:31:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

кстово

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Жительница Нижегородской области, задушившая новорожденную дочь и спрятавшая ее тело за стиральной машинкой, осуждена на 4 года колонии-поселения, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2024 года в квартире дома в городе Кстово молодая женщина родила ребенка и, желая скрыть факт родов, перекрыла ему органы дыхания. В результате новорожденная девочка скончалась. Тело ребенка женщина спрятала за стиральной машиной. "Женщина признана виновной в совершении преступления по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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происшествия, россия, нижегородская область, кстово, следственный комитет россии (ск рф)