https://ria.ru/20250205/ubiystvo-1997476428.html
Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери
Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери - РИА Новости, 05.02.2025
Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери
Жительница Нижегородской области, задушившая новорожденную дочь и спрятавшая ее тело за стиральной машинкой, осуждена на 4 года колонии-поселения, сообщило... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:31:00+03:00
2025-02-05T12:31:00+03:00
2025-02-05T12:31:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Жительница Нижегородской области, задушившая новорожденную дочь и спрятавшая ее тело за стиральной машинкой, осуждена на 4 года колонии-поселения, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2024 года в квартире дома в городе Кстово молодая женщина родила ребенка и, желая скрыть факт родов, перекрыла ему органы дыхания. В результате новорожденная девочка скончалась. Тело ребенка женщина спрятала за стиральной машиной. "Женщина признана виновной в совершении преступления по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
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происшествия, россия, нижегородская область, кстово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кстово, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Нижегородской области осудили за убийство новорожденной дочери
Жительница Нижегородской области, задушившая младенца, получила 4 года колонии