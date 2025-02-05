https://ria.ru/20250205/ubezhische-1997409231.html

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России - РИА Новости, 05.02.2025

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России

Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подаст прошение о политическом убежище в России... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:05:00+03:00

2025-02-05T02:05:00+03:00

2025-02-05T02:23:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подаст прошение о политическом убежище в России на следующей неделе, заявил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан."Она пока еще не подала заявление, но она планирует это сделать на следующей неделе, вероятно, через посольство России в Париже. Она стала жертвой сфабрикованного процесса", — сообщил он.По словам юриста, Рей сочла, что, раз Россия дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то, возможно, одобрит его и для нее.Ранее Данглеан рассказал в соцсети Х, что его подзащитная планирует обратиться к депутату Госудмы Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле."Петра Толстого хорошо знают и ценят во Франции. Он говорит по-французски, и Наташа Рей решила, что могла бы к нему обратиться, поскольку он может прочитать материалы следствия и быстро всё понять, не требуя переводчика", — отметил он в беседе с агентством.Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.

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https://ria.ru/20241104/amerikanets-1981749784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, петр толстой, эдвард сноуден, госдума рф, париж