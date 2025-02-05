Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России
Журналистка Наташа Рэй подаст прошение об убежище в России на следующей неделе
© AP Photo / Pool/ Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подаст прошение о политическом убежище в России на следующей неделе, заявил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
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По словам юриста, Рей сочла, что, раз Россия дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то, возможно, одобрит его и для нее.
Ранее Данглеан рассказал в соцсети Х, что его подзащитная планирует обратиться к депутату Госудмы Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле.
"Петра Толстого хорошо знают и ценят во Франции. Он говорит по-французски, и Наташа Рей решила, что могла бы к нему обратиться, поскольку он может прочитать материалы следствия и быстро всё понять, не требуя переводчика", — отметил он в беседе с агентством.
Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.
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