https://ria.ru/20250205/tyulen-1997489810.html
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя - РИА Новости, 05.02.2025
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя
Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:10:00+03:00
2025-02-05T13:10:00+03:00
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты животных Зеландии. "Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: "В номере отеля находится тюлень!", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Тюлень был обнаружен в одном из пляжных домиков, которые сдает отель, прямо на берегу моря. Постояльцы заметили животное через стеклянную дверь номера. "Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал", - рассказали в Фонде. После этого Фонд обратился к коллегам из Нидерландской команды по спасению морских животных (RTZ). Там сообщили, что тюленей можно встретить в самых необычных местах: они ищут места для отдыха и нередко ложатся посреди трассы или дороги. В конечном итоге тюленя, который, как отмечается в сообщении, "стал довольно сердитым из-за прерванного сна", перевезли в безопасное, более тихое место. *Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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россия, в мире, нидерланды
Россия, В мире, Нидерланды
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя
В отеле в Нидерландах гости обнаружили спящего в номере тюленя
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты животных Зеландии.
"Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: "В номере отеля находится тюлень!", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Тюлень был обнаружен в одном из пляжных домиков, которые сдает отель, прямо на берегу моря. Постояльцы заметили животное через стеклянную дверь номера.
"Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал", - рассказали в Фонде.
После этого Фонд обратился к коллегам из Нидерландской команды по спасению морских животных (RTZ). Там сообщили, что тюленей можно встретить в самых необычных местах: они ищут места для отдыха и нередко ложатся посреди трассы или дороги.
В конечном итоге тюленя, который, как отмечается в сообщении, "стал довольно сердитым из-за прерванного сна", перевезли в безопасное, более тихое место.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская