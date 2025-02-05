Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 05.02.2025 (обновлено: 15:41 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tyulen-1997489810.html
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя - РИА Новости, 05.02.2025
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя
Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:10:00+03:00
2025-02-05T15:41:00+03:00
россия
в мире
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487837_0:578:1200:1253_1920x0_80_0_0_40d00406132ba30a7faab896cc8eeb4c.jpg
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты животных Зеландии. "Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: "В номере отеля находится тюлень!", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Тюлень был обнаружен в одном из пляжных домиков, которые сдает отель, прямо на берегу моря. Постояльцы заметили животное через стеклянную дверь номера. "Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал", - рассказали в Фонде. После этого Фонд обратился к коллегам из Нидерландской команды по спасению морских животных (RTZ). Там сообщили, что тюленей можно встретить в самых необычных местах: они ищут места для отдыха и нередко ложатся посреди трассы или дороги. В конечном итоге тюленя, который, как отмечается в сообщении, "стал довольно сердитым из-за прерванного сна", перевезли в безопасное, более тихое место. *Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250122/koshka-1995030064.html
https://ria.ru/20240812/tyuleni-1965589706.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487837_0:465:1200:1365_1920x0_80_0_0_b26693f15e10624807fd7452a35d3f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, нидерланды
Россия, В мире, Нидерланды
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В отеле в Нидерландах гости обнаружили спящего в номере тюленя

© Фото : Stichting Dierenwelzijn Zeeland Тюлень в гостиничном номере в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия
Тюлень в гостиничном номере в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Stichting Dierenwelzijn Zeeland
Тюлень в гостиничном номере в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Гости отеля, расположенного на берегу моря в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия, обнаружили спящего в номере тюленя, сообщил Фонд защиты животных Зеландии.
"Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: "В номере отеля находится тюлень!", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Кошка породы мейн-кун, совершившая три поездки за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией, на руках у хозяйки - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки
22 января, 18:41
Тюлень был обнаружен в одном из пляжных домиков, которые сдает отель, прямо на берегу моря. Постояльцы заметили животное через стеклянную дверь номера.
"Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал", - рассказали в Фонде.
После этого Фонд обратился к коллегам из Нидерландской команды по спасению морских животных (RTZ). Там сообщили, что тюленей можно встретить в самых необычных местах: они ищут места для отдыха и нередко ложатся посреди трассы или дороги.
В конечном итоге тюленя, который, как отмечается в сообщении, "стал довольно сердитым из-за прерванного сна", перевезли в безопасное, более тихое место.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
На Сахалине спасли более сотни тюленей
12 августа 2024, 05:30
 
РоссияВ миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала