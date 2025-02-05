https://ria.ru/20250205/tver-1997524004.html
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада - РИА Новости, 05.02.2025
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада
Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:48:00+03:00
2025-02-05T14:48:00+03:00
2025-02-05T16:56:00+03:00
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997553488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb5ebe94c9ce55cc120e479b2c892437.jpg
РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту ухода двоих малолетних детей, 2020 года рождения, с территории детского сада", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Предварительно установлено, что дети не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, детей обнаружили недалеко от торгового центра "РИО", который находится на довольно большом расстоянии от детсада. Детей обнаружил водитель, который и сообщил о них правоохранителям. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подчеркнула прокуратура. Ведомство добавило, что в ходе проверки даст оценку действиям работников образовательного учреждения. По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.
https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html
https://ria.ru/20241002/tver-1976007130.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997553488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4271e33cde88b75a397970f8687c57f6.jpg
Побег из детского сада в Твери
Двое детей 2020 года рождения устроили побег из детсада в Твери, сообщила региональная прокуратура. Беглецы дошли до ТЦ, расположенного довольно далеко от садика. На них обратил внимание водитель, который и обратился в полицию. Прогулка закончилась без последствий, дети в порядке. Но МВД все равно проведет проверку и оценит действия работников детсада.
2025-02-05T14:48
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада
В Твери двое детей ушли из детского сада, их нашли