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В Твери нашли детей, ушедших из детского сада - РИА Новости, 05.02.2025
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14:48 05.02.2025 (обновлено: 16:56 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tver-1997524004.html
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада - РИА Новости, 05.02.2025
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада
Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:48:00+03:00
2025-02-05T16:56:00+03:00
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту ухода двоих малолетних детей, 2020 года рождения, с территории детского сада", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Предварительно установлено, что дети не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, детей обнаружили недалеко от торгового центра "РИО", который находится на довольно большом расстоянии от детсада. Детей обнаружил водитель, который и сообщил о них правоохранителям. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подчеркнула прокуратура. Ведомство добавило, что в ходе проверки даст оценку действиям работников образовательного учреждения. По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.
https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html
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Побег из детского сада в Твери
Двое детей 2020 года рождения устроили побег из детсада в Твери, сообщила региональная прокуратура. Беглецы дошли до ТЦ, расположенного довольно далеко от садика. На них обратил внимание водитель, который и обратился в полицию. Прогулка закончилась без последствий, дети в порядке. Но МВД все равно проведет проверку и оценит действия работников детсада.
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происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери нашли детей, ушедших из детского сада

В Твери двое детей ушли из детского сада, их нашли

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Дзен
РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту ухода двоих малолетних детей, 2020 года рождения, с территории детского сада", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
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Предварительно установлено, что дети не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, детей обнаружили недалеко от торгового центра "РИО", который находится на довольно большом расстоянии от детсада. Детей обнаружил водитель, который и сообщил о них правоохранителям. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подчеркнула прокуратура.
Ведомство добавило, что в ходе проверки даст оценку действиям работников образовательного учреждения.
По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.
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