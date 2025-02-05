https://ria.ru/20250205/tver-1997524004.html

В Твери нашли детей, ушедших из детского сада

В Твери нашли детей, ушедших из детского сада - РИА Новости, 05.02.2025

В Твери нашли детей, ушедших из детского сада

Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:48:00+03:00

2025-02-05T14:48:00+03:00

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происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Двое детей 2020 года рождения ушли из детского сада в Твери, сообщила прокуратура региона. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту ухода двоих малолетних детей, 2020 года рождения, с территории детского сада", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Предварительно установлено, что дети не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, детей обнаружили недалеко от торгового центра "РИО", который находится на довольно большом расстоянии от детсада. Детей обнаружил водитель, который и сообщил о них правоохранителям. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подчеркнула прокуратура. Ведомство добавило, что в ходе проверки даст оценку действиям работников образовательного учреждения. По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.

https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html

https://ria.ru/20241002/tver-1976007130.html

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Побег из детского сада в Твери Двое детей 2020 года рождения устроили побег из детсада в Твери, сообщила региональная прокуратура. Беглецы дошли до ТЦ, расположенного довольно далеко от садика. На них обратил внимание водитель, который и обратился в полицию. Прогулка закончилась без последствий, дети в порядке. Но МВД все равно проведет проверку и оценит действия работников детсада. 2025-02-05T14:48 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тверь