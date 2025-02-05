https://ria.ru/20250205/turtsija-1997442219.html

Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие

Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.02.2025

Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие

Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, пострадали 33 человека, передает в среду телеканал TRT Haber. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:49:00+03:00

2025-02-05T09:49:00+03:00

2025-02-05T09:49:00+03:00

в мире

авто

анталья (провинция)

турция

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997440609_0:47:933:572_1920x0_80_0_0_0a754f5a9f3049701bfc3b878e3c28c1.jpg

СТАМБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, пострадали 33 человека, передает в среду телеканал TRT Haber. ДТП произошло в районе Газипаша, автобус направлялся из Антальи в Адыяман на востоке Турции. "Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников", - сообщил телеканал. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних. Раненые были госпитализированы в ближайшие больницы, добавил TRT. В свою очередь агентство DHA передает, что автобус вылетел с обрыва и упал с высоты в 25 метров. Агентство уточняет, что состояние 10 из пострадавших тяжелое.

https://ria.ru/20241005/avtobusy-1976506994.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, анталья (провинция), турция, происшествия