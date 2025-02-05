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Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие
Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.02.2025
Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие
Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, пострадали 33 человека, передает в среду телеканал TRT Haber. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:49:00+03:00
2025-02-05T09:49:00+03:00
2025-02-05T09:49:00+03:00
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СТАМБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, пострадали 33 человека, передает в среду телеканал TRT Haber. ДТП произошло в районе Газипаша, автобус направлялся из Антальи в Адыяман на востоке Турции. "Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников", - сообщил телеканал. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних. Раненые были госпитализированы в ближайшие больницы, добавил TRT. В свою очередь агентство DHA передает, что автобус вылетел с обрыва и упал с высоты в 25 метров. Агентство уточняет, что состояние 10 из пострадавших тяжелое.
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в мире, авто, анталья (провинция), турция, происшествия
В мире, Авто, Анталья (провинция), Турция, Происшествия
Автобус вылетел с трассы в Турции, есть пострадавшие
Автобус вылетел с трассы в турецкой Анталье, ранены более 30 человек