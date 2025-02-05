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ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
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05:31 05.02.2025 (обновлено: 11:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html
ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ
ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:31:00+03:00
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в мире
сша
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дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.В конце января телеканал NBC передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ожидается, что предложение примут до десяти процентов федеральных чиновников, сэкономив миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации заявил телеканалу, что, вероятно, уволятся пять-десять процентов федеральных служащих."ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам во вторник (по местному времени. — Прим. ред.), что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями", — говорится в публикации. Как уточняет газета, ЦРУ, по всей видимости, стало первым разведывательным ведомством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить сумму, примерно равную восьмимесячной зарплате, и льготы в рамках усилий Трампа по сокращению федерального правительства. Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что ведомство также приостанавливает прием на работу соискателей, уже получивших условное предложение, указывает газета. Советник добавил, что некоторые такие предложения, вероятно, будут аннулированы, если у кандидатов не окажется подходящего опыта для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ

WSJ: ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию

© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
В конце января телеканал NBC передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ожидается, что предложение примут до десяти процентов федеральных чиновников, сэкономив миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации заявил телеканалу, что, вероятно, уволятся пять-десять процентов федеральных служащих.
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"ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам во вторник (по местному времени. — Прим. ред.), что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями", — говорится в публикации.
Как уточняет газета, ЦРУ, по всей видимости, стало первым разведывательным ведомством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить сумму, примерно равную восьмимесячной зарплате, и льготы в рамках усилий Трампа по сокращению федерального правительства.
Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что ведомство также приостанавливает прием на работу соискателей, уже получивших условное предложение, указывает газета. Советник добавил, что некоторые такие предложения, вероятно, будут аннулированы, если у кандидатов не окажется подходящего опыта для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю.
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