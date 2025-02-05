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Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково - РИА Новости, 05.02.2025
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
09:00 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tserkov-1997256292.html
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково - РИА Новости, 05.02.2025
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково
В подмосковном селе Быково находится величественное здание, сочетающее элементы готики и классицизма. Необычную церковь с симметричными башнями, шпилями и стрельчатыми арками спроектировал непризнанный гений своей эпохи Василий Баженов. Построенный в память о скончавшейся жене храм часто называют "северным Тадж-Махалом".
2025-02-05T09:00:00+03:00
2025-02-05T09:00:00+03:00
обогнавшие время
василий баженов
архитектура
история
президентский фонд культурных инициатив
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василий баженов, архитектура, история, президентский фонд культурных инициатив, инфографика
Обогнавшие время, Василий Баженов, Архитектура, история, Президентский фонд культурных инициатив

Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково

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В подмосковном селе Быково находится величественное здание, сочетающее элементы готики и классицизма. Необычную церковь с симметричными башнями, шпилями и стрельчатыми арками спроектировал непризнанный гений своей эпохи Василий Баженов. Построенный в память о скончавшейся жене храм часто называют "северным Тадж-Махалом".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяВасилий БаженовАрхитектураисторияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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