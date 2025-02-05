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Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково - РИА Новости, 05.02.2025
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково
В подмосковном селе Быково находится величественное здание, сочетающее элементы готики и классицизма. Необычную церковь с симметричными башнями, шпилями и стрельчатыми арками спроектировал непризнанный гений своей эпохи Василий Баженов. Построенный в память о скончавшейся жене храм часто называют "северным Тадж-Махалом".
2025-02-05T09:00:00+03:00
2025-02-05T09:00:00+03:00
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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василий баженов, архитектура, история, президентский фонд культурных инициатив, инфографика
Обогнавшие время, Василий Баженов, Архитектура, история, Президентский фонд культурных инициатив
Шедевр русской неоготики. Владимирская церковь в Быково
В подмосковном селе Быково находится величественное здание, сочетающее элементы готики и классицизма. Необычную церковь с симметричными башнями, шпилями и стрельчатыми арками спроектировал непризнанный гений своей эпохи Василий Баженов. Построенный в память о скончавшейся жене храм часто называют "северным Тадж-Махалом".