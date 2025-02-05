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ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли свыше 500 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:51:00+03:00
2025-02-05T12:51:00+03:00
2025-02-05T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 500 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, сша, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
Группировка "Центр" поразила штурмовую бригаду "Лють"