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ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 05.02.2025
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12:51 05.02.2025 (обновлено: 12:54 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tsentr-1997481938.html
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли свыше 500 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 500 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250205/vsu-1997471086.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"

Группировка "Центр" поразила штурмовую бригаду "Лють"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 500 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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