https://ria.ru/20250205/tsb-1997560378.html

ЦБ не будет повышать ключевую ставку, заявил Аксаков

ЦБ не будет повышать ключевую ставку, заявил Аксаков - РИА Новости, 05.02.2025

ЦБ не будет повышать ключевую ставку, заявил Аксаков

Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:04:00+03:00

2025-02-05T17:04:00+03:00

2025-02-05T17:15:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

анатолий аксаков

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты ожидали, что она будет повышена до 23% годовых.По словам Аксакова, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились."Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе решения совета директоров регулятора по ключевой ставке 14 февраля.По мнению Аксакова, Банк России в текущем году будет постепенно снижать ключевую ставку."Учитывая, что кредитование замедлилось из-за того, что высокая ключевая ставка и значит высокие проценты, если меньше вливается кредитных денег в экономику, значит инфляционные процессы начинают замедляться. Я рассчитываю, что в течение текущего года постепенно, не быстро ключевая ставка начнет снижаться", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250114/kostin-1993672390.html

https://ria.ru/20250205/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, анатолий аксаков, госдума рф