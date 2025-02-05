Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 05.02.2025 (обновлено: 20:18 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997589249.html
В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент
В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент - РИА Новости, 05.02.2025
В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент
Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:24:00+03:00
2025-02-05T20:18:00+03:00
в мире
сша
иордания
дональд трамп
египет
конгресс сша
джо байден
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу."Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", — сказал он.По словам конгрессмена, глава Белого дома заслуживает этого из-за своих планов в отношении сектора Газа.У республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент американскому лидеру маловероятен.Накануне Трамп назвал сектор Газы "площадкой под снос". Он заявил, что жителей анклава можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом Соединенные Штаты не станут финансировать этот процесс, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства. Вашингтон же будет ответствен за работы в регионе, а в случае необходимости может направить туда свои войска, отметил президент.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html
сша
иордания
египет
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иордания, дональд трамп, египет, конгресс сша, джо байден, ближний восток, украина
В мире, США, Иордания, Дональд Трамп, Египет, Конгресс США, Джо Байден, Ближний Восток, Украина
В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент

Член палаты представителей от Демпартии Грин предложит вынести импичмент Трампу

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
"Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", — сказал он.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
Вчера, 12:37
По словам конгрессмена, глава Белого дома заслуживает этого из-за своих планов в отношении сектора Газа.

Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

У республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент американскому лидеру маловероятен.
Накануне Трамп назвал сектор Газы "площадкой под снос". Он заявил, что жителей анклава можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом Соединенные Штаты не станут финансировать этот процесс, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства. Вашингтон же будет ответствен за работы в регионе, а в случае необходимости может направить туда свои войска, отметил президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
СМИ: сотрудники госаппарата США деморализованы из-за действий Трампа
4 февраля, 14:42
 
В миреСШАИорданияДональд ТрампЕгипетКонгресс СШАДжо БайденБлижний ВостокУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала