https://ria.ru/20250205/tramp-1997589249.html

В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент

В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент - РИА Новости, 05.02.2025

В конгрессе США заявили о намерении вынести Трампу импичмент

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:24:00+03:00

2025-02-05T18:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу."Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", — сказал он.По словам конгрессмена, глава Белого дома заслуживает этого из-за своих планов в отношении сектора Газа.У республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент американскому лидеру маловероятен.Накануне Трамп назвал сектор Газы "площадкой под снос". Он заявил, что жителей анклава можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом Соединенные Штаты не станут финансировать этот процесс, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства. Вашингтон же будет ответствен за работы в регионе, а в случае необходимости может направить туда свои войска, отметил президент.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

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в мире, сша, иордания, дональд трамп, египет, конгресс сша, джо байден, ближний восток, украина