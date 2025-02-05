AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа
Ассошиэйтед Пресс: семьи с трансгендерными детьми подали иск против указа Трампа
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего финансирование гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Семь семей с трансгендерными или небинарными детьми подали во вторник иск против исполнительного указа президента Дональда Трампа, который предписывает узкое определение пола и прекращает федеральную поддержку гендерно-аффирмативной медицинской помощи для трансгендерных людей младше 19 лет", - приводит агентство фрагмент из иска, поданного в федеральный суд Балтимора.
По данным агентства, указ, подписанный Трампом в конце января, запрещает выделение федеральных средств на медицинские услуги, связанные с гендерным переходом, в том числе гормональную терапию и блокаторы полового созревания для несовершеннолетних. Финансирование таких процедур прекращается в рамках государственных страховых программ Medicaid и TRICARE.
В иске утверждается, что этот указ нарушает антисегрегационные законы и ограничивает права родителей, поскольку "федеральные средства не запрещено использовать для аналогичных медицинских процедур, если они не связаны с трансгендерным переходом".
Вступая в должность президента США, Трамп заявлял, что официальная политика Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.