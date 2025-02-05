https://ria.ru/20250205/tramp-1997530132.html

AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа

AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа

Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:13:00+03:00

2025-02-05T15:13:00+03:00

2025-02-05T15:13:00+03:00

сша

балтимор

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_8272ab22e9c02629a6c115471362b695.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего финансирование гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Семь семей с трансгендерными или небинарными детьми подали во вторник иск против исполнительного указа президента Дональда Трампа, который предписывает узкое определение пола и прекращает федеральную поддержку гендерно-аффирмативной медицинской помощи для трансгендерных людей младше 19 лет", - приводит агентство фрагмент из иска, поданного в федеральный суд Балтимора. По данным агентства, указ, подписанный Трампом в конце января, запрещает выделение федеральных средств на медицинские услуги, связанные с гендерным переходом, в том числе гормональную терапию и блокаторы полового созревания для несовершеннолетних. Финансирование таких процедур прекращается в рамках государственных страховых программ Medicaid и TRICARE. В иске утверждается, что этот указ нарушает антисегрегационные законы и ограничивает права родителей, поскольку "федеральные средства не запрещено использовать для аналогичных медицинских процедур, если они не связаны с трансгендерным переходом". Вступая в должность президента США, Трамп заявлял, что официальная политика Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html

сша

балтимор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, балтимор, дональд трамп