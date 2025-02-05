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AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
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15:13 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tramp-1997530132.html
AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа
AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа
Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего финансирование гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Семь семей с трансгендерными или небинарными детьми подали во вторник иск против исполнительного указа президента Дональда Трампа, который предписывает узкое определение пола и прекращает федеральную поддержку гендерно-аффирмативной медицинской помощи для трансгендерных людей младше 19 лет", - приводит агентство фрагмент из иска, поданного в федеральный суд Балтимора. По данным агентства, указ, подписанный Трампом в конце января, запрещает выделение федеральных средств на медицинские услуги, связанные с гендерным переходом, в том числе гормональную терапию и блокаторы полового созревания для несовершеннолетних. Финансирование таких процедур прекращается в рамках государственных страховых программ Medicaid и TRICARE. В иске утверждается, что этот указ нарушает антисегрегационные законы и ограничивает права родителей, поскольку "федеральные средства не запрещено использовать для аналогичных медицинских процедур, если они не связаны с трансгендерным переходом". Вступая в должность президента США, Трамп заявлял, что официальная политика Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html
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сша, балтимор, дональд трамп
США, Балтимор, Дональд Трамп
AP: семьи с трансгендерными детьми подали в суд на Трампа

Ассошиэйтед Пресс: семьи с трансгендерными детьми подали иск против указа Трампа

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группы семей с трансгендерными и небинарными детьми, а также медицинские организации подали иск против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего финансирование гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Семь семей с трансгендерными или небинарными детьми подали во вторник иск против исполнительного указа президента Дональда Трампа, который предписывает узкое определение пола и прекращает федеральную поддержку гендерно-аффирмативной медицинской помощи для трансгендерных людей младше 19 лет", - приводит агентство фрагмент из иска, поданного в федеральный суд Балтимора.
По данным агентства, указ, подписанный Трампом в конце января, запрещает выделение федеральных средств на медицинские услуги, связанные с гендерным переходом, в том числе гормональную терапию и блокаторы полового созревания для несовершеннолетних. Финансирование таких процедур прекращается в рамках государственных страховых программ Medicaid и TRICARE.
В иске утверждается, что этот указ нарушает антисегрегационные законы и ограничивает права родителей, поскольку "федеральные средства не запрещено использовать для аналогичных медицинских процедур, если они не связаны с трансгендерным переходом".
Вступая в должность президента США, Трамп заявлял, что официальная политика Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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12:29
 
СШАБалтиморДональд Трамп
 
 
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