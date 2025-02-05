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В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
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12:37 05.02.2025 (обновлено: 12:50 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:37:00+03:00
2025-02-05T12:50:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается темы переселения, да, мы слышали заявление господина Трампа на этот счет, и также мы слышали и видели заявление и из Аммана - я имею ввиду столицы Иордании, и из Каира - столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи. Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы

Песков: Кремль слышал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается темы переселения, да, мы слышали заявление господина Трампа на этот счет, и также мы слышали и видели заявление и из Аммана - я имею ввиду столицы Иордании, и из Каира - столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи. Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам.
Последствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы
11:52
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий ПесковРоссия
 
 
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