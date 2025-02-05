https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы

В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы

В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается темы переселения, да, мы слышали заявление господина Трампа на этот счет, и также мы слышали и видели заявление и из Аммана - я имею ввиду столицы Иордании, и из Каира - столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи. Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html

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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия