https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:37:00+03:00
2025-02-05T12:37:00+03:00
2025-02-05T12:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле слышали и слова президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из Газы, и реакцию ближневосточных стран о неприятии этого предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается темы переселения, да, мы слышали заявление господина Трампа на этот счет, и также мы слышали и видели заявление и из Аммана - я имею ввиду столицы Иордании, и из Каира - столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи. Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
Песков: Кремль слышал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы